Inzwischen sind sie nicht mehr aus dem Kolle-Kiez wegzudenken! Im Jahr 2004 standen Anne Menden (34) und Jörn Schlönvoigt (33) zum allerersten Mal für die beliebte Vorabendsendung Gute Zeiten, schlechte Zeiten vor der Kamera. In der Serie verkörpern die beiden das innige Geschwisterpaar Emily und Philip Höfer. Jetzt feiern die Zuschauerlieblinge ein ganz besonderes Jubiläum: Vor genau 15 Jahren drehten Anne und Jörn zum ersten Mal am GZSZ-Set!

Im RTL-Interview erinnert sich der Philip-Darsteller an seine Anfänge. "Ich bin damals über das erste Street-Casting von GZSZ mit über 5.000 Teilnehmern zur Serie gekommen. Nach wie vor ein verrücktes Gefühl, aus so vielen Menschen ausgewählt worden zu sein." Schon im Alter von zwölf Jahren habe er davon geträumt, einmal in der Sendung mitzuspielen. "Dass dieser Traum aber tatsächlich in Erfüllung gehen würde, damit rechnete niemand", erzählt der heute 33-Jährige. Die ersten Tage am Set und das unwirkliche Gefühl, vom Zuschauer plötzlich selbst zum Serien-Star zu werden, habe er nie vergessen: "Das war natürlich alles sehr aufregend und das ist es bis heute noch."

Auch Anne hat den ersten Drehtag noch sehr gut im Gedächtnis – schließlich war es ihr 19. Geburtstag! Mit Jörn habe sie sich von Anfang an verstanden. Sie und ihr Serien-Bruder hätten auch im wahren Leben eine enge Bindung: "Wir sind auch richtig Geschwister. Wir sind gemeinsam in ein großes Team gekommen, deswegen werden wir auch immer zusammenhalten." Erinnert ihr euch noch an die ersten GZSZ-Folgen mit den beiden? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

MG RTL D / Bernd Jaworek Anne Menden und Jörn Schlönvoigt, 2019

Anzeige

Michael Panckow / ActionPress Anne Menden und Jörn Schlönvoigt bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", 2007

Anzeige

MG RTL D / Rolf Baumgartner Paul (Niklas Osterloh), Emily (Anne Menden) und Philip (Jörn Schlönvoigt) bei GZSZ

Anzeige

RTL / Rolf Baumgartner Anne Menden und Jörn Schlönvoigt bei GZSZ

RTL / Rolf Baumgartner Anne Menden und Jörn Schlönvoigt bei GZSZ, 2014

RTL / Rolf Baumgartner Jörn Schlönvoigt und Anne Menden im Jahr 2010



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de