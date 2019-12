Nach zehn Jahren sind sie zurück, und das heißer denn je! Die Pussycat Dolls ließen bereits vor über zehn Jahren Männerherzen höherschlagen und Frauen vor Neid erblassen. Die sechsköpfige Power-Girlband stürmte damals die Charts mit ihrem Mix aus tanzbaren Hits und sexy Choreographien. 2010 trennte sich die Truppe allerdings und ließ damit Millionen trauriger Fans weltweit zurück – bis jetzt! Am Samstag fand der erste Auftritt nach der langersehnten Reunion der Ladys-Band statt. Und selbst Frontfrau Nicole Scherzinger (41) kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus!

Mit MailOnline sprach die 41-Jährige über den Auftritt auf der britischen X-Factor-Bühne. "Es war wahnsinnig toll, mit meinen Mädels wieder aufzutreten. Die Energie der Zuschauer war unfassbar und hat uns noch mal richtig angespornt", beschrieb Nicole die erste Band-Performance nach ihrer zehnjährigen Pause. Der Auftritt sei allerdings erst der Anfang von dem, was die Gruppe für ihre Fans sonst noch bereithalten würden. Denn die Pussycat Dolls gehen nächstes Jahr auf eine große Reunion-Tour.

Auch auf ihrem Instagram-Account rührt die Ex von Formel-1-Star Lewis Hamilton (34) zurzeit die Werbetrommel für die anstehenden Konzerte. So postete sie einen Ausschnitt aus ihrer heißen Performance bei X-Factor. Die Fans feierten die Zusammenkunft der schönen Künstlerinnen. "Ich drehe durch. Bitte kommt nach Europa, ich will euch unbedingt sehen", schrieb ein begeisterter Fan unter ihrem Beitrag.

Instagram / nicolescherzinger Verified Nicole Scherzinger, Oktober 2019

Kevin Winter / Getty Die Pussycat Dolls bei den American Music Awards 2008

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger, November 2019

