Und wieder eine Woche warten! Bereits in der vergangenen Folge von Hochzeit auf den ersten Blick warteten die Fans gespannt auf das Jawort von Samantha und Serkan. Doch sie wurden enttäuscht. Erst in der aktuellen Folge bekamen sie die lang ersehnte Auflösung. Außerdem stand noch aus, warum Jessica in ihren Flitterwochen Tränen vergießt. Auch dieses Mal müssen sich die Zuschauer gedulden, bis Licht ins Dunkel gebracht wird. Gibt es in der experimentellen Kuppelshow zu viele Cliffhanger?

Jessica und Marc verbrachten ihre Flitterwochen in Kapstadt. Dort erfüllten sich die ehemaligen Liebessuchenden einen Herzenswunsch: Paragliding. Beide zeigten sich total glücklich darüber, dieses Erlebnis gemeinsam miteinander teilen zu dürfen. Was niemand ahnte: Bereits am Vorabend gab es ein folgenschweres Gespräch. In diesem sollen sie über ihre gemeinsame Zukunft geredet haben. Doch in der kommenden Folge rührt eine weitere Konversation über die Gefühlswelt des Pärchens die Friseurin zu Tränen. Diese Szene wurde bereits in der vergangenen Show angeteasert und heute nicht aufgelöst.

Die Fans zeigten sich nicht erfreut über den erneuten Cliffhanger. "Gleich wird wieder Drama angeteasert und dann passiert wieder nix", "Und nächste Woche lieben sich wieder alle. Ich lass' mich nicht noch mal veralbern" sowie "Alles leere Versprechungen, damit wir wieder einschalten" sind nur einige Auszüge aus den Twitter-Kommentaren. Was sagt ihr zu den Handlungsunterbrechungen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

