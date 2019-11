Von dieser Hochzeit auf den ersten Blick-Folge hatten die Zuschauer sich wohl mehr erhofft! Bereits in der vergangenen Sendung der Kuppelshow wurde die Trauung der liebessuchenden Kandidaten Serkan und Samantha angeteasert. Die Vorschau versprach spannende Szenen – die Braut scheint nämlich, nachdem sie den allerersten Blick auf ihren zukünftigen Ehemann geworfen hat, kalte Füße zu kriegen! Umso gebannter saßen die Fans heute also vorm TV. Doch sie sollten enttäuscht werden: Serkan und Sams entscheidender Moment wurde von einem Cliffhanger unterbrochen!

Nach wie vor weiß also niemand, ob Samantha Serkan tatsächlich vor dem Altar stehen lassen wird: Nachdem die Standesbeamtin die beiden nach ihrem Jawort fragt, bricht die Folge ab. Aus ihrer Wut über diese Aktion machte die Twitter-Gemeinde keinen Hehl. "Wie? Das war's? Müssen wir jetzt noch eine Woche warten?" und "Häh, haben sie jetzt 'Ja' gesagt?", zeigten sich zwei Nutzer mächtig verwirrt. Andere wiederum wählten da schon härtere Worte: "Was sollen immer diese Cliffhanger? Total bescheuert", ärgerte sich eine Zuschauerin und "Also echt, Sat.1, geht's noch?", richtete sich ein weiterer direkt an den Sender.

Kurz vor der Trauung plagten Samantha plötzlich Zweifel: "Ich hoffe, ich kann 'Ja' sagen. Alle tun so, als wäre es schwer, 'Ja' zu sagen, dabei ist es viel schwerer, 'Nein' zu sagen!", stellte die Blondine klar. Sie habe die Befürchtung, der für sie ausgewählte Mann könnte ihr nicht gefallen – oder noch schlimmer: andersherum! "Die größte Sorge ist, dass er 'Nein' sagt. Er kommt rein, gefällt mir, und sagt dann aber 'Nein' zu mir."

"Hochzeit auf den ersten Blick" immer sonntags, um 17:30 Uhr, in Sat.1

