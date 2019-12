Es gibt tatsächlich Fans, die Tammin Sursok (36) für blind halten! Sieben Jahre spielte sie in der Erfolgserie Pretty Little Liars die Rolle der Jenna Marshall. Bei einem Streich einer Hauptfigur verliert sie gleich zu Beginn der ersten Staffel ihr Augenlicht. Im realen Leben hat die zweifache Mama jedoch ihre volle Sehkraft – was bei einem Großteil ihrer Bewunderer für große Verwirrung sorgt!

"Die Leute denken, dass ich im wirklichen Leben blind bin, was mir das Gefühl gibt, eine wirklich gute Schauspielerin zu sein, weil ich offensichtlich sehen kann", witzelt Tammin in der The Kyle and Jackie O Show. Besonders in den USA sei es schon oft vorgekommen, dass Fans ihr zugewinkt hätten, weil sie dachten, sie sehe sie nicht. In solchen Situationen reagiere sie gelassen und spreche die betreffenden Personen an: "Ich kann dich sehen! Ich konnte schon immer sehen."

Nachdem Tammin über ihre vermeintliche Blindheit gesprochen hat, schlägt sie ernstere Töne an. Sie habe mehrere Babys verloren, bevor sie und ihr Mann Sean McEwen Eltern wurden. "Ich hatte Angst, weil ich immer sehr leicht schwanger wurde und nacheinander Fehlgeburten erlitt, so dass ich fast zwei Jahre lang immer wieder schwanger war", berichtet die 36-Jährige in der Sendung.

Getty Images Tammin Sursok, West Hollywood, Juni 2019

Anzeige

Instagram / tamminsursok Sean McEwen und Tammin Sursok

Anzeige

Instagram / tamminsursok Tammin Sursok und Sean McEwen mit ihren Töchtern Phoenix und Lennon

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass viele Fans Tammin Sursok für blind halten? Ja, Fans verwechseln oft Film und Realität. Nee, niemals! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de