Seitdem bekannt ist, dass Sabrina Mockenhaupt (38) zum ersten Mal Mama wird, fragen sich die Fans: Wo bitte ist nur ihre Babykugel? Klar, die Langstreckenläuferin ist trotz Schwangerschaft immer noch sportlich unterwegs – geht fleißig Joggen und trainierte die vergangenen Wochen hart für die Let's Dance-Live-Tour. Und schaut man sich ihren Bauch an, sieht man fast nur stählerne Muckis. Aber die Betonung liegt auf "fast" – denn mittlerweile ist tatsächlich eine kleine Mini-Wölbung zu erkennen!

In ihrer Instagram-Story teilt Mocki jetzt ein Schwangerschaftsupdate. Seitlich positioniert, gewährt sie ihren Followern einen Blick auf ihren nackten Bauch. Zugegeben, wirklich viel ist immer noch nicht zu sehen, doch im Vergleich zu ihrem ersten Babybauch-Schnappschuss sieht man schon einen kleinen Unterschied. "16. Woche", schreibt die werdende Mama zu ihrem aktuellen Bild und hält sich verliebt ihre Mini-Kugel.

Wer weiß, vielleicht wächst das Bäuchlein ja jetzt – immerhin muss Mocki nun nicht mehr in superenge Bühnenoutfits passen. Die "Let's Dance"-Tour ist mittlerweile zu Ende und die 38-Jährige ziemlich geschafft. "Das Mockitier und sein Begleiter wünschen euch allen einen schönen ersten Advent", hält sie einen Tag nach der letzten Show in einem Beitrag auf ihrer Seite fest. Dazu postet sie ein Foto, auf dem sie sich in einem Zug eine Mütze Schlaf gönnt.

Instagram / sabrinamockenhauptofficial Sabrina Mockenhaupt, "Let's Dance"-Kandidatin 2019

Instagram / sabrinamockenhauptofficial Sabrina Mockenhaupt mit ihrem Ehemann Kai Gregor

Instagram / sabrinamockenhauptofficial Sabrina Mockenhaupt, "Let's Dance"-Kandidatin 2019

