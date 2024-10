Schwerer Schlag: Mocki verliert 100.000 Euro in der Türkei

Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt (43) hat einen schweren finanziellen Verlust erlitten. Bei der Gründung ihres eigenen Modelabels verlor sie 100.000 Euro durch einen missglückten Deal mit einem Geschäftspartner in der Türkei. "Dieser Verlust hat mich krank gemacht", gestand Sabrina in einem Interview mit Bild und machte deutlich, wie sehr sie die Situation belastet hat. Doch sie gebe nicht auf und möchte in Zukunft ihre Kollektionen nur noch in Deutschland produzieren lassen, auch wenn dies höhere Kosten verursache.

Anstatt hochwertiger Kleidung erhielt sie Ware von schlechter Qualität, die sie nicht mit gutem Gewissen weiterverkaufen konnte. "Mir wurde nur minderwertige, unverkäufliche Ware geliefert, die ich keinem andrehen konnte. Das war mein Bockmist, den wollte ich nicht auch noch verkaufen", erklärte sie weiter. Die Konsequenzen waren nicht nur finanzieller Natur. "Ich bin wochenlang kaum aus dem Haus gekommen, so schlecht ging es mir", erzählte Sabrina offen über die schwierige Zeit nach dem Verlust. Trotz der enormen Belastung habe sie beschlossen, nicht aufzugeben und aus ihren Fehlern zu lernen.

Die Athletin, die von ihren Fans liebevoll Mocki genannt wird, blickt nun nach vorn und möchte ihre zukünftigen Kollektionen ausschließlich in Deutschland produzieren lassen, auch wenn das teurer sei. Die minderwertige Ware aus der Türkei plant sie, zu Dumpingpreisen zu verkaufen und den Erlös zu spenden. "Nach miesen Erfahrungen kommen meistens auch wieder gute", sagte sie optimistisch. Sabrina ist mehrfache deutsche Meisterin im Langstreckenlauf und hat dreimal an den Olympischen Spielen teilgenommen. 2019 begeisterte sie bei Let's Dance an der Seite von Erich Klann (37) das Publikum und erreichte den achten Platz. Privat ist sie glücklich mit ihrem Ehemann verheiratet und stolze Mutter einer Tochter.

Getty Images Sabrina Mockenhaupt im August 2009 in Berlin

Instagram / sabrinamockenhauptofficial Sabrina Mockenhaupt, Läuferin

