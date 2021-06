Das wird ein Fest für Fans der Promiwelt – und von sportlichen Wettkämpfen! Am 16. und 17. Juli werden erstmals "Die RTL Sommerspiele" ausgetragen. Bei der neuen Sport-Eventshow treten 30 Stars aus verschiedenen Nationen gegeneinander an – und zeigen, wie fit sie in Disziplinen wie Ringen, Tischtennis, Fechten, Schwimmen, Weitsprung oder auch Bogenschießen sind! Die Kandidaten Sabrina Mockenhaupt (40), Sandy Meyer-Wölden (38) und Co. sind schon richtig heiß auf den Wettkampf...

Bei der Pressekonferenz zu "Die RTL Sommerspiele", der auch Promiflash beiwohnte, verriet Mocki bereits, worauf sie am meisten hinfiebert: "Ich freue mich aufs Schwimmen! Ich freue mich auch auf das Kanufahren – ob man da rumfliegt oder nicht." Doch die Profi-Langstreckenläuferin, die bei dem Wettbewerb übrigens nicht mitrennen darf, fürchtet sich auch vor der einen oder anderen Disziplin: "Vor Fechten habe ich riesigen Respekt. Meine größte Schwäche ist mein Gleichgewicht." Außerdem weiß Sabrina: Die Konkurrenz ist groß! "Ekat, die kann einfach alles. Die ist total ehrgeizig. Die überlegt sich alles, die wird vorbereitet sein. Die will gewinnen."

Sportskanone Sandy gibt sich da schon etwas siegessicherer! "Ich denke, ich habe einen Vorteil, weil ich vom Leistungssport komme. Ich habe mein halbes Leben Tennis gespielt! Ich kann mir ein Leben ohne Sport nicht vorstellen", betont die fünffache Mutter. Doch auch die Influencerin geht nicht ganz ohne Ängste in die "RTL Sommerspiele": "Ich habe noch nie gefochten und habe auch großen Respekt vor Verletzungen."

Im Gegensatz zu Sandy und Mocki kommt diese Teilnehmerin nicht aus dem Profisport: Til Schweigers (57) Tochter Luna Schweiger (24)! "Ich bin noch gar nicht vorbereitet", gibt die Schauspielerin zu. "Aber ich bin ehrgeizig! Gegen ehemalige Sportler wird es schon schwer, weil die ein gewisses Mindset mitbringen." Freut ihr euch schon auf "Die RTL Sommerspiele"? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Von Der Laage,Gladys Chai Sabrina Mockenhaupt 2014 in Braunschweig

Getty Images Sabrina Mockenhaupt im Jahr 2012

Instagram / sandymeyerwoelden Sandy Meyer-Wölden, Influencerin

ActionPress Luna Schweiger bei der Mercedes Benz Fashion Week im Januar 2019

