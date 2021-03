Sabrina Mockenhaupt (40) erfreut mit neuem Mama-Tochter-Content! Fast ein Jahr ist es mittlerweile her, dass die Langstreckenläuferin und einstige Let's Dance-Kandidatin ihre Tochter Ruby Olivia auf der Welt begrüßen durfte. Seitdem lässt Mocki ihre Fans im Netz immer wieder an ihrem Babyglück teilhaben und erfreut mit süßen Schnappschüssen ihrer Tochter. Auch das neueste Bild mit dem kleinen Wonneproppen kommt bei den Followern super an – die stolze Mutter und Klein-Ruby strahlen um die Wette.

"Ach, das Bild ist viel ehrlicher, nicht gestellt!", schreibt die 40-Jährige auf ihrem Instagram-Kanal. Der zugehörige Bildbeitrag sieht aber tatsächlich nicht wirklich nach einem Schnappschuss, sondern nach Posieren für die Kamera aus. Ruby sitzt neben ihrem Elternteil auf dem Sessel und schaut putzmunter und lächelnd direkt in die Linse. Auch Mocki ist die gute Laune anzusehen – während sie neben ihrem Töchterchen in Richtung Kamera schaut. "Wir zwei" und "Mama und Tochter", kommentiert die Sportlerin das Posting mit einigen Hashtags.

Dass im Alltag mit Kind aber nicht immer alles Friede, Freude Eierkuchen ist, hat Sabrina in den vergangenen Monaten am eigenen Leib erfahren müssen. Die Brünette gab ganz ehrlich zu, dass ihr der Stress manchmal zu viel wird. "Ihr Lieben, meine Mami nimmt sich jetzt erst mal 'ne kleine Auszeit" kündigte sie deshalb im vergangenen Sommer an und gönnte sich eine social-media-freie Zeit.

Instagram / sabrinamockenhauptofficial Sportlerin Sabrina Mockenhaupt und ihre Tochter

Instagram / sabrinamockenhauptofficial Sabrina Mockenhaupt im August 2020

Instagram / sabrinamockenhauptofficial Sabrina Mockenhaupt und ihre Tochter Ruby

