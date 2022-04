Oana Nechiti (34) bewundert Sabrina Mockenhaupt (41)! Am 23. März verkündete Erich Klann (35), der Mann der Profitänzerin, dass sie ihr zweites gemeinsames Kind mit dem Namen Liam auf die Welt gebracht hat. Die Sportlerin genießt die Zeit mit ihrem Baby in vollen Zügen, doch sie wünscht sich auch, wieder zur alten Form zurückzukehren. Jetzt verriet Oana, wie sie gerne nach ihrer Schwangerschaft aussehen würde...

Es ist Sabrina Mockenhaupt! Oana lernte die Langstreckenläuferin kennen, als sie im Jahr 2019 an der Seite von Erich bei Let's Dance tanzte. Kürzlich hat Mocki Erich und Oana besucht. "Was hat sie bitte für einen Hammer-Körper nach dem Baby? Ich habe sie gefragt, Mocki, du musst mir auf jeden Fall sofort sagen, was du gemacht hast, das mache ich auch!", meinte Oana im Podcast "Tanz oder gar nicht".

Oana habe durch ihre Schwangerschaft insgesamt 20 Kilo zugenommen, zehn davon hat sie wieder runter. "Aber nur durch Entbindung und Stillzeit", weiß die 34-Jährige. Jetzt würde sie gerne weitere zehn Kilo verlieren, um ihr Ursprungsgewicht zu erreichen. "Ich meld mich bei Mocki für Tipps und Tricks", nahm sich die einstige DSDS-Jurorin vor.

oana_nechiti / Instagram Oana Nechiti im Januar 2022

Instagram / sabrinamockenhauptofficial Sabrina Mockenhaupt, März 2022

Instagram / oana_nechiti Oana Nechiti, Profitänzerin

