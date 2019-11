Sabrina Mockenhaupt (38) sorgte am Wochenende für die Schlagzeile schlechthin: Die Let's Dance-Kandidatin wird Mama! Während sie dieses süße Geheimnis in den vergangenen Wochen noch für sich behalten hatte, lässt die ehemalige Leichtathletin ihre Fans nun an ihrer ersten Schwangerschaft teilhaben. So verriet Sabrina kürzlich nicht nur, in welcher Schwangerschaftswoche sie ist – die werdende Mami teilte im Netz jetzt sogar ein allererstes Babybauch-Update!

"Jetzt hab ich gedacht, ich zeige euch mal mein Bäuchlein, was ja noch nicht wirklich ein Bäuchlein ist", erzählt Mocki in ihrer Instagram-Story. Dabei gibt sie den Blick auf ihren nackten Bauch preis – tatsächlich ist von der Schwangerschaft aber noch fast nichts zu sehen, obwohl die Sportlerin in der 15. Schwangerschaftswoche ist. "Eher eine kleine Plauze, ist aber ganz schön fest", schmunzelt Sabrina und klopft sich zum Beweis auf ihren durchtrainierten Mucki-Bauch.

Kein Wunder, dass die 38-Jährige trotz Schwangerschaft immer noch so einen stählernen Körper hat – denn die Füße hochzulegen komme für sie aktuell nicht infrage: Momentan tourt Langstreckenläuferin Sabrina zusammen mit der "Let's Dance"-Crew durch Deutschland und dreht währenddessen auch weiterhin fleißig ihre Runden. "Ich habe eine super Frauenärztin, die mich sogar motiviert, weiter laufen zu gehen und wenn es die Zeit zulässt, mache ich das auch und merke richtig, wie gut mir, beziehungsweise uns, das tut. Ich bin ja nicht krank, sondern nur schwanger ", erklärt sie in einem Post.

Instagram / sabrinamockenhauptofficial Sabrina Mockenhaupt, Sportlerin

Instagram / sabrinamockenhauptofficial Sabrina Mockenhaupt zeigt ihre kleine Babykugel

Instagram / sabrinamockenhauptofficial Sabrina Mockenhaupt im Juni 2019

