Na, damit kann er seine Krücken ja hoffentlich bald zur Seite legen! Erst vergangene Woche erklärte Pietro Lombardi (27) seinen Fans, dass er erneut operiert werden muss. Nachdem sich der Sänger bereits im Mai an der Hand verletzt hatte, erwischte es diesmal sein Knie. Die Diagnose: ein Knorpelschaden. Nun meldet sich Pie nach seinem Eingriff aus der Klinik und gibt seinen Followern ein erstes Gesundheits-Update.

"Operation gut überstanden", hält der 27-Jährige in einem Post auf seiner Instagram-Seite fest. Dazu teilt er ein Foto, auf dem er es sich in einem Krankenhausbett gemütlich gemacht hat. Und was darf natürlich auch kurz nach einer OP nicht fehlen? Na klar, eine Cappy auf dem Kopf, die ja mittlerweile zu Pietros Markenzeichen geworden ist. Der Hobby-Fußballer wird in der Klinik also rundum versorgt – auch auf Chips und Schoki muss die Naschkatze offensichtlich nicht verzichten.

Zahlreiche User schicken dem Musiker prompt Genesungswünsche – und auch prominente Freunde lassen es sich nicht nehmen, den Beitrag zu kommentieren. "Gute Besserung, Bro", schreibt unter anderem Dominic Harrison (28). Selbst Pietros Ex-Flirt und Love Island-Kandidatin Melissa (24) wünscht ihm alles Gute.

RHEINPRESS / ActionPress Pietro Lombardi

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi, Sänger

ActionPress Pietro Lombardi bei einem Auftritt im Mega Park 2019

