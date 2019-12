Oh Mann, das Glück scheint aktuell nicht wirklich auf Pietro Lombardis (27) Seite zu sein! Im vergangenen Mai war der Sänger bereits in der Notaufnahme gelandet, weil er sich bei einem Fußballspiel an der Hand verletzte. Vor einigen Tagen kam es dann erneut zu einem Unfall und diesmal hat es sein Knie erwischt. Dennoch scheint Pies Leidenschaft zum Fußball einfach unermüdlich zu sein, denn jetzt wurde er erneut auf dem Rasen gesichtet – und das auf Krücken!

Fotografen erwischten den Musiker am Wochenende auf einem Fußballplatz in Wesseling in der Nähe von Köln. Natürlich spielte er allerdings nicht selbst, sondern schien dort nur seine Jungs anzufeuern. Doch auch als Zuschauer hatte der Hobby-Kicker offenbar richtig gute Laune. Auf den Schnappschüssen strahlt der Vater eines Sohnes über das ganze Gesicht. Neben seinen Krücken fällt allerdings auch ein weiteres, ungewohntes Detail direkt ins Auge: Pietro trägt eine Brille!

Vergangene Woche erst klärte der 27-Jährige über seinen Gesundheitszustand auf. "Ich muss auf jeden Fall operiert werden. Es ist ein Knorpelschaden", erzählte er seiner Community in seiner Instagram-Story: "Nach der Hand-OP kommt dann halt die Knie-OP. So ist das Leben."

