Michael Wendlers (47) Musik bringt seine Laura (19) schon mal zum Weinen! Der "Sie liebt den DJ"-Interpret und die 19-Jährige sind zwar schon seit über einem Jahr glücklich miteinander, Eifersucht ihrerseits war allerdings bereits am Anfang ihrer Beziehung öfter ein Thema. Jetzt gibt der Schlagersänger preis, dass die Stendalerin auch ein Problem mit den kreativen Ergüssen ihres Liebsten hat: Laura bezieht alle seine Lyrics auf sich selbst!

Als es bei Goodbye Deutschland auf Vox um die Songs des Bühnenstars geht, wird er nachdenklich – besonders "Einer liebt immer mehr" beziehe Laura nämlich auf ihre gemeinsame Geschichte. "Man muss wirklich vorsichtig sein. Laura ist da sehr emotional. Jedes Mal, wenn ich einen Song schreibe, verinnerlicht sie den so intensiv, dass sie glaubt, dass er für sie geschrieben ist oder für eine andere", berichtet er. Da nicht alle Tracks von Michael positive Textzeilen haben, kommt der 47-Jährige auch schon mal in Teufels Küche: "Manchmal fängt sie dann an zu weinen. Ich erkläre ich dann immer, dass nicht alles autobiografisch ist. Aber das versteht sie nicht immer. Es ist noch ein langer Weg, bis sie da entspannter ist."

Und so weiß Laura auch gleich, wer mit "Einer liebt immer mehr" gemeint sein könnte: "Ich weiß nicht, aber ich bin sehr stolz auf ihn und ich glaube, dass ich ihn mehr liebe, als er mich." Schließlich habe sie sich lange für einen Partner aufgehoben, der sie vervollständigt. In Michael habe sie nun einen Mann gefunden, mit dem sie eine ernste Beziehung führen will.

Starpress / WENN.com Michael Wendler und Laura Müller

WENN Michael Wendler bei einem Auftritt in Lübars

Starpress/WENN.com Michael Wendler und Laura Müller im Mai 2019 auf Mallorca

