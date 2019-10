Auf Malle dürfen Michael Wendlers (47) Hits nicht fehlen! Auch fernab des Ballermanns sorgte der Sänger vor wenigen Wochen mit seinem aktuell veröffentlichten Album für neue Songs am Schlagerhimmel. Dass seine geliebte Laura die Lieder genauso feiert wie er und ihn bei seinen Auftritten ordentlich unterstützt, ist kein Geheimnis mehr – doch welchen seiner Songs hört Michaels Herzblatt denn eigentlich am liebsten in Dauerschleife?

Ja, sie liebt den DJ! Doch ist das auch der absolute Lieblingshit der Fachabiturientin? In einem exklusiven Interview verriet Laura gegenüber Promiflash, welche Wendler-Zeilen ihr besonders gefallen würden: "Mein allerliebster Song ist 'Wenn alle Stricke reißen'. Schon immer, also es ist mein Favorit", schwärmte die 19-Jährige. Die Songauswahl überraschte dann sogar den Musiker höchstpersönlich.

"Die meisten Leute kennen ja wirklich nur 'Sie liebt den DJ' von mir – schade eigentlich. Ich hab über 500 Titel geschrieben", erklärte Michael. Deshalb staunte der 47-Jährige über die Titelwahl seiner Liebsten auch nicht schlecht. "Ich habe mich sehr gewundert, dass sie den richtig abfeiert, aber ist wirklich auch ein sehr schöner Titel", verriet er.

Splash News Michael Wendler im Megapark auf Mallorca, Juli 2019

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller im August 2019

Instagram / wendler.michael Reality-TV-Stars Laura Müller und Michael Wendler

