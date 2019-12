Liam Hemsworth (29) geht seinen Liebeskummer total entspannt an! Der Schauspieler macht zurzeit immer wieder durch sein turbulentes Liebesleben Schlagzeilen. Gerade erst hat seine Schwägerin Elsa Pataky (43) erklärt, wie schlecht es ihm nach der Trennung von seiner Frau Miley Cyrus (27) geht. Liam scheint sich von dem ganzen Trennungs-Drama jetzt allerdings auf seine ganz eigene Weise abzulenken: Er wurde in einem Marihuana-Shop abgelichtet!

Wie Paparazzifotos zeigen, verließ der 29-Jährige am Freitag einen Laden für Gras in Malibu. Dort können volljährige Personen Marihuana seit einiger Zeit ganz legal in solchen Shops kaufen. Und Liam scheint das jetzt ausgenutzt und sich direkt eingedeckt zu haben. Beim Verlassen des Ladens hatte er jedenfalls eine große Tüte – im wahrsten und wahrscheinlich auch im übertragenen Sinne – dabei.

Seine Ex Miley ist für ihren Gras-Konsum bereits bekannt. Immer wieder spricht sie in Interviews offen darüber, dass sie gelegentlich einen Joint raucht. Bisher hieß es allerdings immer, dass Liam davon nicht sonderlich begeistert gewesen sei. Glaubt ihr, dass Liam Gras raucht? Stimmt ab!

Getty Images Miley Cyrus und Liam Hemsworth

Backgrid / ActionPress Liam Hemsworth vor einem Marihuana-Shop in Malibu

Backgrid / ActionPress Liam Hemsworth in Malibu, November 2019

