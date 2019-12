Was für eine Überraschung! Dagi Bee (25) gehört nicht mehr nur zu den erfolgreichsten YouTube-Stars in Deutschland. Schon seit Längerem hat sie sich einen Namen als Unternehmerin gemacht und besitzt mit Beetique sogar ihre eigene Mode- und Beautylinie. In den vergangenen Tagen machte die 25-Jährige ein großes Geheimnis um ein neues Projekt. Doch nun durfte sie endlich das Geheimnis lüften: Sie veranstaltet ihr eigenes Festival!

Seit Tagen rätseln die Fans, was auf Dagis Agenda steht – mit kleinen Clips, in denen sie im Elektro-Kart über die Rennstrecke fetzt, machte sie ihre Follower neugierig. Auf YouTube veröffentlichte die Webs-Beauty nun ein Video, in dem sie ihren Fans die freudige Nachricht verrät. Nachdem sie bereits 2017 und 2018 mit ihrem Pop-up-Store durch die deutschen Städte gezogen ist, hat sie für 2020 größere Pläne: eine Dagi Pop-up-Festival-Tour. Auf den Events möchte die Webvideoproduzentin Lifestyle-, Beauty- und Entertainment-Welten miteinander verbinden. Auf dem Programm stehen unter anderem musikalische Live-Acts und Talkrunden sowie außergewöhnliche Inszenierungen ausgewählten Partnerbrands. Die Besucher dürfen sich aber auch freuen, Dagi selbst und andere Stars auf den Veranstaltungen zu treffen.

Die Tour wird im April des kommenden Jahres mit Halt in acht Städten in Deutschland und Österreich stattfinden. Zu denen gehören unter anderem Köln, Berlin Stuttgart und Wien. Über das Programm und den Ablauf wird die Düsseldorferin ihre Fans in den kommenden Wochen informieren.

ActionPress Dagi Bee bei der Verleihung des Deutschen Musikpreises Echo in der Messe Berlin

ActionPress Dagi Bee beim Beetique Launch Event in Berlin

Instagram / dagibee Dagi Bee, deutsche YouTuberin

