Armer Pietro Lombardi (27)! Der "Phänomenal"-Interpret scheint zurzeit gesundheitlich eine Pechsträhne zu haben. Erst im Mai wurde er ins Krankenhaus eingeliefert, weil er sich bei einem Fußballspiel mit Alles was zählt-Schauspieler Tijan Njie (27) den Daumen gebrochen hatte. Nach dem Unfall musste der 27-Jährige sogar eine Schiene tragen. Jetzt steht für Pietro schon wieder Krankenhaus auf dem Plan – der Grund: Starke Schmerzen im Knie!

Von seinem Gesundheitszustand berichtete Pietro diese Woche in einer Instagram-Story. Nachdem er seinen Arzt wegen andauernden Knieschmerzen aufgesucht hatte, gab er seinen Followern auf der Foto- und Videoplattform ein Update. "Ich muss auf jeden Fall operiert werden. Es ist ein Knorpelschaden", teilte er mit. Ein Stück Knorpel habe sich gelöst und wandere jetzt durch sein Knie – das sei auch der Grund für die Schmerzen und dass er so schlecht laufen könne. "Nach der Hand-OP kommt dann halt die Knie-OP. So ist das Leben", lautete sein tapferes Fazit.

In dieser turbulenten Zeit ist ihm sein Söhnchen Alessio (4) bestimmt ein großer Trost. Erst vor einigen Tagen performten Vater und Sohn im Netz Pietros Hit "Bella Donna". Einige Knuddeleien und ein "Ich liebe dich" durften natürlich auch nicht fehlen. Und wenn die OP durchgestanden ist, kann der Sänger bestimmt schon bald wieder mit seinem Jungen herumtollen.

Getty Images Pietro Lombardi

Instagram / _pietrolombardi_; Getty Images Collage: Pietro Lombardi

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi, Musiker

