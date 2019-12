Hat es für Samatha Justus (29) nach Bachelor in Paradise etwa doch noch mit der großen Liebe geklappt? Die Kuppelshow verließ die Ex-Bachelor-Kandidatin als Single – erst wurde aus dem Flirt mit Aurelio Savina (41) nichts, dann packte auch noch ihr Schwarm Filip Pavlovic (25) seine Koffer. Aber lief die Männersuche nach dem TV-Aus etwa besser? Im Netz deutet Samantha jetzt eine neue Liebelei an!

Bei einem Q&A auf Instagram gab die 29-Jährige eine eher kryptische Antwort auf die Frage nach ihrem Liebesleben: "Ich finde, Gefühle entwickeln sich. Das braucht Zeit. Aber ich sag mal so: Mein Monat Dezember könnte nicht besser starten", heißt es in ihrem Post. Sieht also ganz so aus, als würden bei Sam kurz vor Weihnachten schon die Frühlingsgefühle ausbrechen.

Wer für die Schmetterlinge in Sams Bauch verantwortlich ist, behält die Blondine allerdings für sich. Ob es sich dabei vielleicht um ihren "Bachelor in Paradise"-Kollegen Aurelio handelt? Sie hatte ein Flirt-Comeback mit dem 41-Jährigen eigentlich ausgeschlossen. Er scheint das aber ein bisschen anders zu sehen. Auf die Frage, wie es mit ihm und Sam zurzeit aussieht, schrieb er in seiner Insta-Story jedenfalls: "Wir haben Kontakt und alles weitere erklärt uns das Schicksal, wenn es so sein soll."

Samantha Justus, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2019

Samantha Justus, Reality-TV-Star

Aurelio Savina, "Bachelor in Paradise"-Kandidat

