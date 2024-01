Süße Liebeserklärung: Samantha Abdul ist wieder vergeben!

Sie ist wieder in festen Händen! Samantha Abdul (34) war durch ihre Teilnahme an dem TV-Format Der Bachelor einem breiteren Publikum bekannt geworden. Das Herz des Rosenkavaliers Oliver Sanne (37) konnte sie damals jedoch nicht für sich gewinnen. Und auch danach lief es in Sachen Liebe für die Influencerin nicht sonderlich gut. Doch das könnte sich nun ändern: Samantha ist wieder vergeben!

Das verkündet sie mit einem süßen Schnappschuss auf Instagram. Auf einem Schwarz-Weiß-Foto kuschelt sie sich vor einem Feuerwerk an ihren Liebsten, während dieser sein Gesicht versteckt. Dazu widmet Samantha ihrem geheimnisvollen Verehrer einige süße Zeilen. "14 Jahre habe ich nach jemandem gesucht, der so ist wie du. 14 Jahre lang habe ich es nicht gefunden. Weil es niemanden gibt wie dich. Und niemals geben wird", schwärmt die blonde Beauty.

Darüber, wie sie ihren neuen Schatz kennengelernt hat, lässt sie ihre Fans bisher im Unklaren. Bereits zuvor hatte Samantha jedoch klargemacht, dass sie von Dating-Apps nicht sonderlich viel hält. "Ich hatte Raya, war genauso unnötig für mich wie jede andere Dating-App. Ist nicht so meins, das virtuelle Daten", erklärte sie damals auf Instagram.

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul, Influencerin

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul, Influencerin

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul im Februar 2023

