Wohnt Samantha Abdul schon mit ihrem neuen Freund zusammen?

Hat sie schon den nächsten Schritt gewagt? Samantha Abdul (34) hatte vor einigen Jahren beim Bachelor um das Herz von Oliver Sanne (37) gekämpft. Das Herz des Rosenkavaliers hatte sie nicht für sich gewinnen können – und auch danach scheiterten einige Beziehungen der Beauty. Vor wenigen Wochen verkündete sie dann stolz, dass sie wieder vergeben ist – und zwar an ihre Jugendliebe, mit der sie schon einmal zusammen gewesen war. Im Netz sieht man die beiden immer zusammen: Wohnt Samantha etwa schon mit ihrem Partner zusammen?

"Nein, natürlich ist er öfter hier und wir verbringen so viel Zeit wie möglich miteinander, aber noch ist es für uns zu früh zusammenzuziehen, auch wenn wir damals schon zusammengewohnt haben", antwortet die Influencerin in ihrer Instagram-Story auf die Frage eines Followers. Sam und ihr Freund, den sie aus der Öffentlichkeit heraushält, wollen sich für diesen Schritt also noch etwas Zeit lassen.

Ihr Liebes-Comeback verkündete die Blondine vor wenigen Wochen mit einem süßen Kuschelfoto auf der Social-Media-Plattform. "14 Jahre habe ich nach jemandem gesucht, der so ist wie du. 14 Jahre lang habe ich es nicht gefunden. Weil es niemanden gibt wie dich. Und niemals geben wird", schrieb die 34-Jährige zu einer Aufnahme, auf der sie sich eng an ihren Liebsten anschmiegt.

Anzeige

Instagram / samanthaabdul Samantha Abdul, Influencerin

Anzeige

Instagram / samanthaabdul Samantha Abdul, Influencerin

Anzeige

Instagram / samanthaabdul Samantha Abdul, Reality-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de