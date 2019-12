Diesen ganz besonderen Abend werden Stefan Mross (44) und seine Verlobte Anna-Carina Woitschack (27) so schnell wohl nicht mehr vergessen! Ja, richtig gehört, das Paar wird heiraten. In Florian Silbereisens (38) Show "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" hielt der Schlagersänger live im TV um die Hand seiner Freundin an. Verliebt fielen sich die Turteltauben nach Anna-Carinas Ja in die Arme – und ließen sich auch im Backstage-Bereich nicht mehr los!

Als die Musiker nach ihrem Auftritt die Bühne verließen, ging die Turtelei abseits des Rampenlichts weiter. Ein Fotograf hielt fest, wie die beiden nach dem Antrag verliebte Blicke austauschten, sich umarmten und küssten. Auch im Gespräch mit anderen Gästen suchte Stefan offenbar immer wieder die Nähe zu seiner Zukünftigen und legte ihr behutsam den Arm auf den Rücken. Vor allem Anna-Carina wirkt auf den Schnappschüssen immer noch total überwältigt – kein Wunder, immerhin ahnte sie im Vorfeld nichts von den romantischen Plänen ihres Partners.

Allerdings hätte ihm fast seine Aufregung einen Strich durch die Rechnung gemacht. "Ich war vor dem Antrag so was von nervös und die letzten Tage schon hoch angespannt. Das ist auch Anna nicht entgangen, sie dachte schon, ich sei krank. Vor dem Antrag auf der Bühne war ich wie in Trance", verriet Stefan im Interview mit Bild.

THÜRINGEN PRESS / ActionPress Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross kurz nach dem Antrag

THÜRINGEN PRESS / ActionPress Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross kurz nach dem Antrag

THÜRINGEN PRESS / ActionPress Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack bei "Das Adventsfest der 100.00 Lichter"

