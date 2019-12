Da haben sich zwei aber gesucht und gefunden! Sylvie Meis (41) und Alessandra Meyer-Wölden (36) sind schon seit Jahren gute Freundinnen. Die Powerfrauen schwärmen oft öffentlich voneinander – sie können sich eben nicht nur über private Themen, wie Liebe oder dem Mama-Dasein austauschen, sondern sich auch beruflich Tipps geben. Vor einem Jahr machten die Ladys bei einem Mädels-Abend Miami unsicher – und diese Girls-Nacht haben die TV-Bekanntheiten jetzt wiederholt!

Im Oktober 2018 posierten die Blondinen vor ihrer gemeinsamen Party-Nacht in ultraschicker Abendrobe vor den Palmen Floridas. Rund ein Jahr später feiern die Freundinnen ein Revival: Denn Moderatorin Sylvie macht gerade wieder Urlaub im Sonnenstaat und kann Sandy in ihrem dortigen Zuhause besuchen. "Ich bin auf dem Weg zum Abendessen. Und freue mich sehr, gleich mit Sylvie einen Drink zu nehmen in Miami, endlich ist sie wieder da", freute sich die Fünffach-Mama vor dem Treffen mit ihrer Kumpeline in ihrer Instagram-Story. Und bei dem Aufeinandertreffen sahen die Influencerinnen auch wieder umwerfend aus! Sylvie trug ein langärmliges, lila-glitzerndes Kleid mit hohen Schuhen, Alessandra kombinierte ein dunkles Shirt mit schwarzen Hotpants.

Bei einem bunten Cocktail konnten sich die beiden Grazien wieder auf den neusten Stand bringen. Auch wenn sie sich wegen ihrer Wohnorte nicht so häufig sehen können, sieht die 36-Jährige ein großes Vorbild in der einstigen Let's Dance-Moderatorin, wie sie Promiflash verraten hat: "Als Geschäftsfrau, als Mutter, als Moderatorin, sie hat es einfach wirklich drauf. Von daher verbringe ich sehr gerne Zeit mit ihr."

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis und Alessandra Meyer-Wölden in Miami 2018

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis, TV-Moderatorin

Getty Images Alessandra Meyer-Wölden, TV-Star

