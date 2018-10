Das war mit Sicherheit eine heiße Girlsnight in Miami! Sylvie Meis (40) lässt es sich aktuell richtig gut gehen: Im US-Südstaat Florida scheint ihr die Sonne auf den Bauch und mit ihren Bikinis-Pics bringt die 40-Jährige hierzulande ihre Follower ordentlich in Schwitzen. Auch wenn die Sonne untergeht, genießt die Niederländerin die Atmosphäre der Metropole. Für einen Ausgang am Abend holte Sylvie sich jetzt scharfe Verstärkung: Gemeinsam mit Alessandra Meyer-Wölden (35) verbrachte die Dessous-Designerin einen Mädelsabend.

Das beweisen Schnappschüsse und Storys der beiden Damen auf Instagram. Ihre Fans können Sylvie und Alessandra dabei verfolgen, wie sie mit stylischen Getränken anstoßen oder die Tanzbeine im Club schwingen. Zu einem Foto der strahlenden Ladys in sexy Outfits vor einer Palmenkulisse schreibt Alessandra: "So ein toller Abend mit dieser Schönheit Sylvie Meis... Komm mich bitte öfter in Miami besuchen!"

Die fünffache Mama erfreut sich schon seit mehreren Jahren mit ihren Kids am Leben in Miami. Dass sich die Model-Beauty trotz Mutterrolle eine Auszeit mit ihrer Busenfreundin genehmigen kann, hat wohl viel mit dem Organisationstalent der 35-Jährigen zu tun. Im Promiflash-Interview erzählte sie einst über ihr Mama-Dasein: "Mein Alltag, wenn der nicht strukturiert und durchorganisiert wäre, dann wäre wirklich Chaos bei uns."

MEGA Sylvie Meis in Miami 2018

MEGA TheMegaAgency.com Sylvie Meis

Instagram / sandymeyerwoelden Alessandra Meyer-Wölden

