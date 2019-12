Große Trauer um Shelley Morrison (83)! Die Schauspielerin war durch zahlreiche TV-Auftritte bekannt geworden – doch den meisten wird sie wohl in ihrer Rolle als Rosario Salazar in der US-Sitcom "Will & Grace" in Erinnerung bleiben. Für das Format hatte sie von 1999 bis 2006 vor der Kamera gestanden. Doch jetzt machen traurige Nachrichten die Runde: Die US-Amerikanerin starb im Alter von 83 Jahren.

Wie unter anderem The Wrap berichtet, starb Shelley am vergangenen Sonntag im Cedars Sinai Krankenhaus in Los Angeles. Das TV-Gesicht war bereits im Kindesalter mit ihrer Familie in die Metropole an der Westküste gezogen, wo sie später Schauspielerei studiert hatte. Die Todesursache war Herzversagen nach einer kurzen Krankheit.

Der traurige Zufall: Auch ihr Seriencharakter war 2017 nach einer kurzen Rückkehr in die TV-Show infolge eines Herzproblems gestorben. Aufgrund eines Herzinfarkts war Rosario in eine Klinik geliefert worden und plötzlich verstorben.

Getty Images Shelley Morrison 2007

Matt Winkelmeyer/Getty Images "Will & Grace"-Cast 2017

Getty Images Schauspielerin Shelley Morrison



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de