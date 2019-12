Jetzt rechnet Sonja mit Michael ab! Nach langen Überlegungen entschied sich der Bauer sucht Frau-Kandidat in der aktuellen Staffel für Kandidatin Carina – offensichtlich traf der Landwirt nebenbei aber nicht nur heimlich Ex-Konkurrentin Sonja, sondern auch noch eine weitere Frau. Sonja enthüllte ihren Flirt mit dem Casanova nun per Brief beim großen Wiedersehen der Bauern im TV. Dabei stritt Michael Teile der Story jedoch ab. Jetzt packte Sonja ein weiteres Mal gegen ihn aus!

Als Michael in der Sendung scheinbar die Tatsachen verdrehte und meinte: "So viel stimmt jetzt davon nicht", platzte Sonja der Kragen. "Es war absehbar, dass er die Gelegenheit nutzt, um mich als Lügnerin darzustellen und die Tatsachen zu seinen Gunsten verdreht", erklärte sie gegenüber rtl.de. Für sie sei eindeutig er der Lügner und sie befürchte, dass Michael nicht nur sie belogen habe. "Er versicherte mir von Anfang an, dass er mit Carina in keiner Beziehung ist. Hätte ich gewusst, dass das eine Lüge ist, wäre ich nicht zweimal zu ihm gefahren und wäre keinesfalls über Nacht bei ihm geblieben", erzählte sie weiter.

In der Zeit, in der sie miteinander Kontakt hatten, habe Michael ihr ein gutes Gefühl vermittelt, so Sonja. "Das gab er vermutlich nicht nur mir, sondern den anderen Damen ebenfalls." Mit dieser Vermutung könnte die Kuppelshow-Kandidatin richtig liegen. Denn Bauer Michael soll sich ja bekanntlich neben Carina und Sonja noch mit einer weiteren Frau getroffen haben.

