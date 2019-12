Bauer Michael ist definitiv der Womanizer unter den diesjährigen Bauer sucht Frau-Kandidaten! In dem kultigen Kuppelformat suchte der Landwirt eigentlich eine Partnerin fürs Leben. Doch im Laufe der Dreharbeiten kristallisierte sich recht schnell heraus: Dem 30-Jährigen scheint eine Lady allein nicht zu genügen. Insgesamt ging Michael mit vier Frauen in die Flirt-Offensive. Promiflash fasst nun die Höhen und Tiefen seines Liebes-Wirrwarrs zusammen.

Bereits beim Scheunenfest schöpft der Vater einer zweijährigen Tochter aus dem Vollen und lädt gleich fünf Bewerberinnen ein. Nach ersten Gesprächen hätte er – anders als alle seine Kollegen – am liebsten drei von ihnen mit auf seinen Hof in Bayern genommen: Sonja, Conny und Carina. Letztere stellte allerdings klar, dass sie nur mitkomme, wenn er sich auf zwei Frauen beschränke. Deshalb musste Sonja zu Hause bleiben.

In Mittelfranken angekommen, nahm das Gefühlschaos seinen Lauf: Michael entschied sich für Conny und Carina packte ihre Koffer. Doch kaum hatte die hübsche Blondine den Hof verlassen, kamen dem Hobby-Casanova erste Zweifel – die Folge: Er holte die zuvor Verschmähte zurück und plötzlich war Conny komplett abgemeldet.

Damit sah es für Carina eigentlich nach einem romantischen Happy End aus. Doch in der großen Wiedersehens-Folge platzte die Bombe: Trotz vertrauter Zweisamkeit während der Hofwochen traf sich Michael danach noch mit seiner einstigen Liebesanwärterin Sonja und schwindelte ihr vor, nicht mit Carina zusammen zu sein. In einem Brief an die Moderatorin Inka Bause (51) enthüllte die Dritte im Bunde dann das falsche Spiel des Tierliebhabers.

Carina wollte eine Versöhnung mit Michael zunächst trotzdem nicht ausschließen. Doch mittlerweile hat sie endgültig mit dem Frauenheld abgeschlossen. "Ich weiß nicht, was an diesem Menschen wahr ist und was fake. Wir haben alle über Michael gelernt, dass, wenn er es einmal tut, er es wieder tun wird", erklärte sie im Interview mit Bild. Sie habe den Kontakt zu ihm abgebrochen und erkannt, dass sie einen besseren Mann an ihrer Seite verdient habe.

Und als sei das alles noch nicht enttäuschend genug gewesen, kamen jetzt auch noch weitere Details ans Licht. Nach Sonja, Conny und Carina hatte Michael wohl noch eine vierte Verehrerin am Start. "Die hat nichts mit 'Bauer sucht Frau' zu tun. Die haben wir dann über Facebook gefunden", verriet Carina im Gespräch mit RTL.

TVNOW / Guido Engels Bauer Michael mit Sonja, Britta, Carina, Jane und Conny (v.l.)

TVNOW / Guido Engels Conny, Bauer Michael und Carina von "Bauer sucht Frau"

TVNOW / Guido Engels Bauer Michael und Carina bei "Bauer sucht Frau"

TVNOW / Guido Engels Bauer Michael, "Bauer sucht Frau"-Kandidat

TVNOW "Bauer sucht Frau"-Michael und Carina

TVNOW Michael aus Bayern, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2019



