Dieser Bachelor in Paradise-Neuzugang bereitet Michi Bauer (28) großen Ärger! Eigentlich läuft zwischen dem ehemaligen Die Bachelorette-Kandidaten und seiner TV-Partnerin Natalie Stommel alles bestens. Bereits seit der ersten Folge des Flirtformats knistert es gewaltig zwischen den beiden. Auch das Geständnis, dass Michi kurz vor seinem Einzug ins Paradies noch mit einer anderen Frau geturtelt habe, konnte sie nicht auseinanderbringen. Amelie Sperlich, die am heutigen Abend ihr Debüt in der Liebes-Villa gegeben hat, behauptet nun jedoch: Michi soll längst in einer Beziehung sein!

"Ich bin sehr überrascht, dass er hier ist. Sehr unerwartet, muss ich sagen", erklärt die Blondine ihren Kollegen bereits kurz nachdem sie in dem Flirt-Domizil der Rosensammler begrüßt wurde. "Ich hau' es jetzt einfach raus, weil es eh Wurst ist. Meiner Meinung nach hat der Michi eine Freundin", fährt sie fort und offenbart weiter, dass sie selbst eine gute Bekannte der angeblichen Freundin des 28-Jährigen sei. Auch im Gespräch mit dem Model verleiht sie ihrem Vorwurf Nachdruck und fragt ganz offen, ob Michi Natalie nur etwas vorspiele.

Dem Augsburger geht das Thema allerdings mächtig auf die Nerven – immerhin hatte er erst in der vergangenen Folge ganz offen mit seiner Auserwählten über seine Gefühle gesprochen. "Der Punkt ist der: Wir hatten eine mega-intensive Zeit, das war kurz davor. Das ist schon Thema hier", stellt er gegenüber Amelie klar und hofft, dass diese die Geschichte endlich auf sich beruhen lässt.

