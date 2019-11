Dramatische Wendung bei Bachelor in Paradise! Natalie Stommel und Michael Bauer (28) galten insgeheim schon als Traumpaar der diesjährigen Staffel. Seit Folge eins überreichten sich die beiden konsequent jeweils gegenseitig ihre Rosen. Alle Zeichen deuteten auf ein Happy End – eigentlich! Doch jetzt ziehen dunkle Wolken am Liebeshimmel auf: Michi gesteht seiner Natalie, dass ihm noch eine andere Frau im Kopf herumspuke.

In Folge sechs sucht der Augsburger das Gespräch und erklärt der hübschen Brünetten, dass er von April bis Juni etwas "am Laufen" gehabt habe. Doch plötzlich sei ihm das zu intensiv geworden und er habe das Verhältnis beendet. Dennoch scheint er emotional noch an besagter Frau zu hängen. "Das zerreißt mir wirklich gerade mein Herz in zwei Hälften. Und ich habe so starke Gefühle für dich – was ich niemals gedacht hätte", erklärte er. Deshalb wolle er ehrlich zu Natalie sein. Er wolle sie auf jeden Fall noch besser kennenlernen.

Die ehemalige Bachelor-Kandidatin stellte daraufhin klar, dass sie nicht sauer sei, aber Michi sich klar werden müsse, was er will. Trotzdem soll diese Schock-Beichte ihre gemeinsame Zeit im Paradies offenbar nicht überschatten. "Klar ist man da jetzt vielleicht ein bisschen vorsichtiger. Aber ich möchte ihm das jetzt auch einfach nicht so zeigen und mich deswegen zurückziehen, weil ich mich einfach wohl in seiner Nähe fühle", stellte Natalie klar.

