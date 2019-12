Mit 33 Teilnehmern präsentierte RTL dieses Jahr in der zweiten Staffel Bachelor in Paradise den größten Cast einer Dating-Show überhaupt. Jede Folge stoßen neue Der Bachelor und Die Bachelorette-Veteranen hinzu. So auch in Folge sieben. Gleich zwei neue Rosensammlerinnen versuchen erneut ihr Glück vor den Kameras. Beide stammen aus verschiedenen Schnittblumen-Staffeln – es handelt sich um Amelie Sperlich und Ernestine Palmert.

Die Münchnerin Amelie drehte in der Staffel von Daniel Völz (34) nur eine Ehrenrunde und saß gleich nach der ersten Nacht der Rosen schon wieder im Flieger nach Hause. Wesentlich länger hielt sich dagegen Ernestine. Die Studentin konnte insgesamt fünf Schnittblumen von Ex-Profi-Basketballer Andrej Mangold (32) einheimsen. Für das große Glück hat es bei beiden Bachelor-Girls bisher nicht gereicht. Ob sie nun den Mann fürs Leben auf Ko Samui finden, zeigt sich frühestens ab Dienstagabend.

Ernestine hat bei "Der Bachelor" zwar keinen Traummann gefunden, aber dafür eine gute Freundin. Mit Vanessa Prinz ist sie seit der Sendung unzertrennlich. Die beiden waren sogar schon zusammen im Urlaub.

Alle Infos zu "Bachelor in Paradise” im Special bei RTL.de.

TVNOW Ernestine Palmert, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2019

TVNOW Amelie bei "Bachelor in Paradise"

TVNOW Ernestine Palmert

