Köln 50667-Fans müssen jetzt ganz stark sein! Nachdem sie im Jahr 2015 schon als Nebenfigur begeistert hatte, stieg Margarita "Maddy" Nigmatullin (24) im Jahr 2016 dauerhaft als Lina Windhof in der Vorabend-Soap ein. Mit ihrer ehrlichen und selbstsicheren Art begeistert sie seitdem das Publikum – und zählt zu den absoluten Zuschauerlieblingen. Doch die Fans müssen sich wohl bald von der Blondine verabschieden: Wie Promiflash erfahren hat, steht Maddys "Köln 50667"-Aus bevor!

Laut eines Insiders sollen insgesamt vier Stars die Sendung verlassen – darunter auch die Lina-Darstellerin. Im Falle von Maddy seien Differenzen am Set der Grund für ihren Ausstieg. Für ein Ende ihrer "Köln 50667"-Karriere spricht übrigens auch die Tatsache, dass Margarita auf den neusten offiziellen RTL2-Pressefotos fehlt! Als Hauptdarstellerin müsste sie eigentlich auf den Gruppenbildern neben Christoph Oberheide, Danny Liedtke (29) und Co. sowie Einzelaufnahmen zu sehen sein. Wann genau Margaritas letzter Tag am Set sein wird, ist bisher nicht bekannt. In den aktuellen, vorgedrehten Episoden ist sie jedenfalls noch zu sehen.

Bisher hat der Sender RTL2 sich auf Promiflash-Anfrage hin nicht zu Maddys Ausstieg geäußert. Auch von der Schauspielerin selbst gibt es noch kein Statement. Ob sie jedoch schon für die Zeit danach plant? Ihr neuer gemeinsamer YouTube-Kanal mit Serienkollege Marc Eggers (33) könnte vielleicht als weiteres Standbein gedacht sein. Finanzielle Sorgen dürfte die reichweitenstarke Influencerin auch ohne den TV-Job nicht bekommen: Zurzeit teilt sie eine bezahlte Kooperation nach der anderen mit ihren fast 650.000 Instagram-Followern, was mitunter viel Geld einbringen kann.

RTL2, "Köln 50667" Margarita Nigmatullin und Sophie Imelmann bei "Köln 50667"

RTL2, "Köln 50667" Der Cast von "Köln 50667"

Instagram / maddynigmatullin Margarita Nigmatullin , "Köln 50667"-Darstellerin

