Er gibt nicht auf! Tristan Thompson (28) und Khloe Kardashian (35) haben ein bewegtes Jahr hinter sich gebracht. Nach mehreren Seitensprüngen trennte sich der TV-Star Anfang dieses Jahres endgültig von ihrem untreuen Freund. Die einzige Schnittstelle der ehemals Verliebten ist jetzt die gemeinsame Tochter True Thompson (1). Doch der 28-Jährige tut nun alles, um seine Herzensdame zurückzugewinnen. Zuletzt sollte ein XXL-Ring Khloe beeindrucken. Nun nimmt er einen erneuten Anlauf zur Wiedergutmachung: Tristan überraschte Khloe mit einer glitzernden Diamantenkette – ob das etwas gebracht hat?

In der neuen Folge von Keeping up with the Kardashians sieht man die 35-Jährige bei einem mehrtägigen Besuch in Connecticut, wo sie einen Auftritt in einem Nachtklub hat. Als sie am Abend zurück aufs Hotelzimmer kommt, liegt dort das prachtvolle Schmuckstück als Überraschung bereits auf ihrem Kopfkissen. "Soll ich so etwas überhaupt annehmen? Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll", wandte sich die Designerin daraufhin verunsichert an ihre Freundinnen. Sie sei in einem Konflikt, denn sie würde ihrem Ex auf keinen Fall das falsche Gefühl vermitteln wollen, dass sie wieder mit ihm zusammen käme.

Einerseits wüsste sie seine Bemühungen zu schätzen, andererseits wolle sie sich momentan nicht erneut auf ihn einlassen. "In letzter Zeit sagt Tristan so oft, dass er mich liebt und dass es ihm leid tut. Aber jetzt gerade ist die gemeinsame Erziehung das Einzige, was ich überhaupt mit ihm zusammen schaffe", gab Khloe weiter zu bedenken. Sie glaube ihm zwar, dass er es ernst meint, trotzdem sei sie noch nicht so weit wie er.

ActionPress Khloe Kardashian, November 2019

Anzeige

ActionPress Khloe Kardashian, November 2019

Anzeige

SplashNews.com Tristan Thompson und Khloe Kardashian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de