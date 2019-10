Tristan Thompson (28) will das Herz von Khloe Kardashian (35) zurückgewinnen! Im Frühjahr trennte sich die Reality-TV-Beauty von dem Profi-Basketballer, nachdem der sie erneut betrogen hatte. Wegen ihrer Tochter True (1) standen sich die Blondine und ihr Verflossener jedoch auch nach dem Liebes-Aus noch nah. Für den 28-Jährigen anscheinend nicht nah genug: Tristan wollte eine dritte Chance von seiner Ex – und schenkte Khloe sogar einen Diamant-Ring!

In der aktuellen Staffel von Keeping up with the Kardashians wird der Fremdgeh-Skandal des Kanadiers im März brühwarm aufbereitet. In einem Trailer für die nächste Episode sieht man Khloe, wie sie ihrem Ex-Schwager Scott Disick (36) aufgeregt das Geschenk ihres Kindsvaters präsentiert: "Schau mal, was Tristan mir gestern Abend gegeben hat. Einen pinken Diamanten!" Der 36-Jährige ist sich sicher: "Das ist ein Verlobungsring!" Was die Unternehmerin wütend abstreitet!

Doch könnte Khloe Tristans Seitensprünge wirklich verzeihen? In einem Podcast erklärte die 35-Jährige erst kürzlich: "Ich glaube nicht, dass er ein schlechter Mensch ist. Wir machen alle Fehler, wir sind nur Menschen!" Hat sie damit ein Liebes-Comeback angedeutet? Was meint ihr? Stimmt unten in unserer Umfrage ab.

MEGA Tristan Thompson und Khloe Kardashian, Januar 2019

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian, Reality-Star

Instagram / realtristan13 Khloe Kardashian und Tristan Thompson

