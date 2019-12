Wird A$AP Rocky (31) wieder rückfällig? Erst Mitte August wurde der Rapper wegen Körperverletzung verurteilt – seitdem scheinen die negativen Schlagzeilen nicht aufhören zu wollen. Bereits in seiner Vergangenheit hatte der US-Amerikaner immer wieder offen über seinen Drogenkonsum gesprochen. Jetzt sorgte der Künstler mit seinem Auftritt bei den British Fashion Awards erneut für Aufsehen: Er wurde mit einer verdächtig aussehenden Zigarette abgelichtet!

Nach der After-Show-Party im Londoner Laylow Club posierte der "Praise the Lord"-Interpret mit einer aufgerollten Zigarette im Blitzlichtgewitter vor dem Gebäude. Dabei sah der glimmende Gegenstand in seiner Hand einem Joint sehr ähnlich. Doch die Fans des Musikers können aufatmen: Laut Dailymail soll ihr Idol zu keinem Zeitpunkt einen Zug von der Zigarette genommen haben – A$AP hielt den Glimmstängel lediglich für Bilder in die Luft!

Bereits Anfang des Jahres hatte das Stimmwunder das Ende seiner Drogensucht offiziell bestätigt: "Es sind 18 Tage vergangen. Ich bin jetzt nüchtern, mein Kopf ist gerade, Mann, ich bin froh, hier zu sein!" Der Rapper war in Sachen Drogen vorbelastet – als A$AP Rocky ein Jugendlicher war, hatte sein Vater wegen Drogengeschäften im Gefängnis gesessen. Jetzt sieht es so aus, als hätte der nun 31-jährige US-Amerikaner den psychoaktiven Substanzen endgültig erfolgreich den Rücken gekehrt.

Splash News A$AP Rocky im Dezember 2019

Splash News A$AP Rocky im November 2019

Splash News A$AP Rocky im September 2019

