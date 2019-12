Iris Klein (52) schwelgt in Erinnerung an frühere Zeiten! Im Netz hält die Mutter von Daniela Katzenberger (33) ihre Community regelmäßig mit lustigen Schnappschüssen auf dem Laufenden – dabei kramt die Reality-TV-Darstellerin auch immer öfter tief verborgene Foto-Schätze aus: Auf ihrem neuesten Post zeigt sich die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin mit jungen 23 Jahren! Ihre Fans sind ganz angetan vom verführerischen Throwback-Pic der Katzenmama.

"Verdammt lang her", erinnert sich Iris bei Instagram an ihre Zeit mit jungen 23 Jahren. Schon damals war die gebürtige Pfälzerin ein echter Hingucker: Mit rotem Overall, großen Ohrringen und schwarzer Wuschelmähne lächelt die Beauty selbstbewusst in die Kamera! Dabei hatte es die Big Brother-Teilnehmerin alles andere als leicht. Als alleinerziehende Mutti arbeitete sie jeden Tag bis spät in die Nacht, während die Nachbarin auf ihre zwei Sprösslinge aufpasste: "Morgens war ich trotzdem wieder fit für die Kinder", erzählte sie.

Das habe sich im Alter jedoch geändert: "Wenn ich heute mal feiern gehe, brauch ich eine Woche zum Regenerieren", machte sich Iris lustig. Von ihren Followern erhält die Café-Besitzerin für den Rückblick zahlreiche Komplimente: "Daumen hoch für all das Geleistete, liebe Iris", schrieb ein Nutzer.

ActionPress Iris Klein in ihrem Café auf Mallorca

ActionPress Daniela Katzenberger und ihre Mutter Iris Klein

ActionPress Iris Klein, Mutter von Daniela Katzenberger

