Diesen Blick in den Spiegel hatte Sylvana Wollny (27) sich definitiv anders vorgestellt! Die aus dem TV bekannte Reality-Show-Darstellerin ist seit Jahren glücklich an der Seite von Florian Köster (31) und – Mutter von zwei Töchtern. Mit regelmäßigen Postings gibt sie ihren Fans Einblicke in ihren Familien-Alltag. Dabei liegt dem Wollny-Spross daran, keine perfekte Scheinwelt vorzuleben, sondern auch weniger schöne Erlebnisse mit ihrer Community ehrlich zu teilen. So auch diese Entdeckung, die sie mächtig erschreckte: Sylvana entdeckte bei sich die ersten grauen Haare!

Die 27-Jährige war einfach nur entsetzt, als sie die silbernen Strähnchen in ihrem braunen Haar entdeckte. Sofort machte sie ein Foto und teilte es mit ihren Fans auf Instagram: "Nein, seht ihr das? Ich bekomme schon graue Haare!" Wie erschüttert Sylvana über diese Tatsache tatsächlich ist, demonstrierte sie mit den angehängten, traurig schauenden Emojis.

Die Tochter von Silvia Wollny (54) hatte prompt eine Lösung parat, wie sie das graue Haar wieder los wird: "Friseur, ich komme!" kommentierte sie. Wer weiß, vielleicht überrascht der TV-Star ja schon bald mit einer ganz neuen Haarfarbe. Wie findet ihr es, dass Sylvana auch solche Momente mit ihren Fans teilt? Nehmt an unserer Umfrage am Ende des Artikels teil.

RTL II Sylvana Wollny, Tochter Celina-Sophie und Florian Köster

Instagram / sylvana_wollny Sylvana Wollny im Dezember 2019

Instagram / sylvana_wollny Sylvana Wollny mit ihrer Tochter Celina-Sophie

