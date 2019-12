Nico Schwanz (41) überrascht seine Freundin Julia Prokopy (24) mit einem süßen Liebesgeständnis! Bereits kurz nachdem die Blondine bei Bachelor in Paradise ihren freiwilligen Auszug verkündet hatte, machte sie bekannt: Sie ist wieder frisch verliebt. In dem Malemodel hat Julia ganz ohne TV-Show ihre große Liebe gefunden. Seit Wochen turteln die beiden nun mega-happy durch die Öffentlichkeit. Zeit für den Fernseh-Star, seiner Liebsten ein paar romantische Worte zu widmen.

"Es gibt da einen besonderen Menschen auf dieser Welt, dem ich heute einfach mal 'Danke' sagen möchte!", beginnt Nico seinen emotionalen Post auf Instagram. Zu einem Pärchen-Pic, auf dem der 41-Jährige seiner Herzensdame lachend gegenübersteht, schreibt er weiter: "Danke für die schönen Gefühle, die du in mir geweckt hast, die ich ohne dich nie erfahren hätte! Danke für das, was ich mit dir zusammen erleben durfte." Die Lobeshymne auf die Beauty inklusive vieler weiterer Danksagungen will gar nicht enden und der ehemalige Sommerhaus der Stars-Teilnehmer stellt klar: Mit Julia ist er einfach unglaublich glücklich.

Dass Nico nach mehreren Beziehungen in den vergangenen Jahren jetzt offenbar endlich angekommen ist, hatte er zuletzt auch im Promiflash-Interview betont: "Julia hat das alles, was die letzten Frauen nicht hatten. Sie ist zuvorkommend, liebevoll, stärkt mir den Rücken und das in so kurzer Zeit!"

julia_prokopy Nico Schwanz und Julia Prokopy 2019

Wallocha, Stephan Julia Prokopy und Nico Schwanz in Hamburg 2019

Friedrich,Jürgen/ ActionPress Ex-Bachelor-Kandidatin Julia Prokopy und Model Nico Schwanz

