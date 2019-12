Happy Birthday Maite Kelly: Die Sängerin feiert heute ihren 40. Geburtstag! Und im Grunde begann ihre Karriere bereits, als sie geboren wurde, denn sie ist Teil der bekannten Kelly Family. Die Familie musiziert bereits seit den 70ern, doch der große Durchbruch für die Band kam erst in den 90er-Jahren: Zwischen 1994 und 1999 veröffentlichte die Kelly Family ihre größten und gigantischsten Pop-Hits. Anfang der Nullerjahre trennte sich die Gruppe – doch nach dem Aus der Band startete die stimmgewaltige Blondine ihre eigene Karriere!

Mit dem Album "Das volle Programm" begann Maites Laufbahn als Schlagersängerin – und das mit großem Erfolg! 2014 landete die gebürtige Berlinerin zusammen mit Roland Kaiser (67) und dem Song "Warum hast du nicht Nein gesagt" einen Mega-Hit: Das Duett wurde mit Gold prämiert und auf YouTube wurde das dazugehörige Musikvideo bereits über 115 Millionen Mal aufgerufen. Auch solo gelang ihr der ganz große Wurf, und zwar mit dem Ohrwurm "Sieben Leben für dich" – mit über 30 Millionen Views im Netz ebenfalls ein Klickwunder. Keine Frage: Maite ist aus der deutschen Musiklandschaft nicht mehr wegzudenken!

In den vergangenen Jahren machte das Geburtstagskind aber nicht nur als Schlagerstar Furore. Vor acht Jahren war sie Kandidatin bei Let's Dance. Und an der Seite von Profi Christian Polanc (41) gewann sie schließlich die vierte Staffel. Während der anschließenden Ausgabe der Tanzshow nahm sie sogar für ein Jahr am Jury-Tisch Platz. Ein weiteres Highlight ihrer schillernden Karriere: Von 2009 bis 2010 war sie an der Seite von Uwe Ochsenknecht (63) in der deutschen Version des Musicals "Hairspray" zu sehen.

Privat erlebte die Power-Frau vor zwei Jahren einen Umbruch: Sie und ihr damaliger Mann Florent Raimond gaben 2017 nach zwölf gemeinsamen Ehejahren die Trennung bekannt. Anschließend folgte die Annullierung des Bündnisses. Maite und Florent sind Eltern von drei Töchtern.

Friedrich Wechner / ActionPress Maite Kelly bei der Präsentation von "Best of Kellys" in den 90ern

Thüringen Press / ActionPress Maite Kelly und Roland Kaiser bei "Willkommen bei Carmen Nebel"

Getty Images Maite Kelly beim Deutschen Fernsehpreis 2011

Getty Images Maite Kelly und Christian Polanc 2011 bei "Let's Dance"

Getty Images Maite Kelly in "Hairspray"

AEDT/WENN.com Collage: Maite Kelly und Florent Raimond

Thüringen Press / ActionPress Maite Kelly, Sängerin



