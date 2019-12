Danielas (41) Ehrgeiz kann sich sehen lassen! Erst im November letzten Jahres starb ihr Mann, TV-Auswanderer Jens Büchner (✝49) unerwartet an Lungenkrebs. Ein Verlust, durch den die Vollblut-Mutter ihren Halt verlor und sich sehr schwer tat, den Alltag mit ihren Kindern zu bewältigen. Nach der harten Zeit möchte sie jetzt wieder mit Energie durchstarten. Ein Vorsatz, den sie ebenso hartnäckig wie erfolgreich umsetzt. Sie zeigte sich jetzt mit zwölf Kilo weniger auf den Rippen!

Über ihren Instagram-Account verrät sie, was sich in den vergangenen Wochen bei ihr getan hat: "Es hat sich vieles verändert: Meine Kleidung hat sich geändert, ich fühle mich kraftvoller, fitter und ja, ich habe auch noch zwölf Kilo abgenommen." Sie sei sich sicher, dass sie momentan auf einem guten Weg ist, sich selbst wiederzufinden und wolle mit neu gewonnener Energie auch wieder in neue Projekte starten. "Nach dem Tod meines Mannes ging es mir lange Zeit nicht sehr gut, es war wirklich nicht leicht für mich wieder Fuß zu fassen und den Blick nach vorne zu richten. Aber hey, als Mutter kannst Du dich nicht hängen lassen", erklärte sie ihren Followern.

Für diese Einstellung erntete sie zahlreiche positive Kommentare. Auch ihre Freundin, Reality-Sternchen Kader Loth (46) hinterließ ihr zu ihrem neuen Post liebe Worte: "Gratuliere Schatz. Schaust umwerfend aus!"

ActionPress / Friedrich,Jürgen Jens und Daniela Büchner im Mai 2018 in Spanien

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, Oktober 2019

Sonstige Kader Loth und Daniela Büchner

