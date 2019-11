Ein großer Verlust schweißt zusammen! So ist das zumindest zwischen der Witwe von Jens Büchner (✝49) und Reality-TV-Star Kader Loth (46). Die beiden halten seit dem tragischen Tod des beliebten Schlagersängers in 2018 zusammen wie Pech und Schwefel. Kader hatte 2017 im Dschungelcamp Freundschaft mit Jens geschlossen, sodass die traurige Nachricht über sein Ableben auch für sie ein harter Schicksalsschlag war. Hilfreich stand sie Danni Büchner (41) in dieser schweren Zeit zur Seite. Nun – fast ein Jahr nach Jens' tragischem Tod – gab es ein emotionales Wiedersehen der zwei Power-Frauen!

Die ehemalige Big Brother-Teilnehmerin teilte mit Promiflash ein Foto, auf dem sie zusammen mit Danni zu sehen ist. Dazu schrieb sie, dass die beiden am vergangenen Sonntag gemeinsam durch Berlin spazierten und zusammen essen waren. Für Kader war das Treffen besonders emotional. "Wir haben über Gott und die Welt – und natürlich auch viel über Jens gesprochen. Da kamen wieder die Erinnerungen hoch", offenbarte sie. Und obwohl Daniela noch nicht über den schlimmen Verlust hinweg sei, glaubt Kader fest daran, dass die Fünffach-Mama eine starke Frau ist. "Sie ist eine Kämpferin!", betonte sie am Ende ihrer exklusiven Nachricht an Promiflash.

Ob Kader mit der Aussage auch auf die Gerüchte über eine mögliche Teilnahme des Goodbye Deutschland-Stars beim kommenden "Dschungelcamp" anspielt? Schon in diesem Jahr wurde die 41-Jährige als heiße Favoriten für den australischen Urwald gehandelt. Doch die Fans hofften vergeblich auf sie. Aber Kader könnte sich zumindest sehr gut vorstellen, dass ihre Freundin eine äußerst geeignete Kandidatin für das Format wäre.

Splash News Kader Loth in der The Liberate Bar in Berlin im Oktober 2019

Action Press / azee Daniela Büchner mit Tochter Jenna Soraya im Mai 2019 auf Mallorca

WENN Kader Loth beim Kiss FM Kiss Cup 2017

