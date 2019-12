Ist an den Trennungsgerüchten doch nichts dran? Die Schauspieler Matt Smith (37) und Lily James (30) sind seit fünf Jahren ein Paar – doch seit einiger Zeit machen Gerüchte die Runde, dass der The Crown-Star und die Downton Abbey-Darstellerin gar nicht mehr liiert seien. Seit August waren die beiden nicht mehr gemeinsam in der Öffentlichkeit gesichtet worden. Ob mit den neuesten Paparazzi-Aufnahmen ein mögliches Liebes-Aus der Stars vom Tisch gefegt ist?

Auf Fotos, die Dailymail vorliegen, wurden Matt und Lily nach langer Zeit wieder zusammen abgelichtet: Im Londoner Stadtteil Hampstead stiegen die beiden am Dienstag zusammen aus einem Taxi und aßen anschließend in einem Restaurant zu Mittag. Ihre Gesichter verbargen sie dabei zeitweise hinter dunklen Sonnenbrillen – generell ist ihre Stimmung nur schwer zu deuten, besonders fröhlich wirkten die 30-Jährige und ihr sieben Jahre älterer Freund jedenfalls nicht.

Die Spekulationen um ein vermeintliches Liebes-Aus waren vor Kurzem noch befeuert worden: Matt war in den vergangenen Wochen immer mal wieder verdächtig vertraut mit Serien-Kollegin Claire Foy (35) gesichtet worden. Auch einen romantischen Abend in einem Restaurant hatten die Co-Stars laut The Sun miteinander verbracht.

Getty Images Lily James und Matt Smith 2015

Starpix / picturedesk.com Schauspieler Lily James und Matt Smith

Getty Images Matt Smith und Claire Foy

