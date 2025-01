Wieder vergeben? Matt Smith knutscht mit 26-jähriger Beauty

Matt Smith (42) scheint sein Glück in der Liebe wiedergefunden zu haben. Der Schauspieler wurde diese Woche in Brasilien mit einem neuen Flirt gesichtet. Gemeinsam mit der brasilianischen Medizinstudentin Jessica Felix verbrachte er romantische Stunden und scheute sich dabei nicht, Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit auszutauschen, wie Schnappschüsse zeigen, die Mirror vorliegen. In den Straßen von Rio de Janeiro wurden die beiden turtelnd und innig küssend gesichtet, bevor sie sich in einem Restaurant niederließen, um die gemeinsame Zeit zu genießen.

Jessica Felix, eine 26-jährige Frau, die neben ihrem Medizinstudium als Model tätig ist, soll Matt während seiner Aufenthalte in ihrer Heimat kennengelernt haben. Der Doctor Who-Star, der Brasilien liebevoll als seine "zweite Heimat" bezeichnet, soll sich seit Dezember regelmäßig im Land aufhalten. Trotz seines vollen Terminkalenders, der unter anderem die Vorbereitungen für seinen neuen Film "Caught Stealing" umfasst, nahm sich der Schauspieler scheinbar ausgiebig Zeit für seine neue Bekanntschaft.

In den vergangenen Jahren wurde Matt immer wieder in weiblicher Begleitung gesehen. Sei es im Sommer 2023 an der Seite von Schauspielerin Lili Gattyan oder wenige Wochen zuvor mit Emma Laird (26). Bevor der 42-Jährige immer wieder mit den verschiedensten Frauen gesehen wurde, führte er eine langjährige Beziehung mit seiner Ex-Partnerin Lily James (35). 2014 machten die beiden Schauspieler ihre Beziehung offiziell. Nach über sechs Jahren gaben sie dann ihre Trennung bekannt.

Getty Images Matt Smith im März 2024

Getty Images Matt Smith und Lily James in New York 2017

