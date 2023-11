Wieder mit dem Ex zusammen: Ist Lily James schon verlobt?

Gehen Lily James (34) und Michael Shuman (38) den nächsten Schritt? Die Schauspielerin und der Musiker hatten sich eigentlich im Februar nach zwei Jahren Beziehung getrennt. Doch lange hielten es die Turteltauben nicht ohneeinander aus – denn seit dem Sommer sind die beiden wieder ein Paar. Und offenbar meinen es die Britin und ihr Liebster richtig ernst miteinander: Es gibt bereits Verlobungsgerüchte!

Aktuelle Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen das Pärchen am Mittwoch in London. Gemeinsam schlenderten Lily und Michael durch die Stadt – und dabei fiel an der Hand der 34-Jährigen ein verdächtig funkelnder Ring auf! Sind die zwei verlobt? Ein Insider erklärt dazu: "Das könnte zu früh sein. Nichtsdestotrotz sind sie sehr ineinander vernarrt und sehr, sehr glücklich!"

Ob nun verlobt oder nicht – Lily und Michael sind glücklich, wieder zusammen zu sein. "Die Zeit der Trennung hat ihnen klargemacht, wie sehr sie einander vermisst haben, und jetzt machen sie dort weiter, wo sie aufgehört haben", plauderte eine Quelle im Sommer aus.

Getty Images Michael Shuman und Lily James bei den Oscars 2022

Getty Images Lily James auf der Vanity Fair Oscar Party im März 2023

Getty Images Lily James, Schauspielerin

