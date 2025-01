Matt Smith präsentiert wilde Frisur auf der Fashion Week

Matt Smith (42) sorgte bei der Mailänder Modewoche für Aufsehen, als er mit einer neuen, gewagten Frisur bei der Show von Giorgio Armani (90) auftauchte. Der Doctor Who-Star präsentierte sich in einem eleganten marineblauen Anzug, kombiniert mit einem passenden Mantel und glänzenden Lederschuhen. Doch besonders ins Auge stach die Frisur, die seinen Kopf zierte. Die grauen Haare des Briten waren an den Seiten kahl rasiert, während die mittleren Strähnen zu einem Irokesenschnitt zusammengeflochten waren. Eine runde Sonnenbrille vervollständigte den ungewöhnlichen Look des Schauspielers.

Die neue Frisur scheint Teil seiner Rolle in Darren Aronofskys (55) Verfilmung des Krimi-Thrillers "Caught Stealing" zu sein. Bereits im November 2024 wurde der "House of the Dragon"-Darsteller am Set des Filmprojekts gesichtet. Fotos, die der Daily Mail vorliegen, zeigen, dass Matt, der den kriminellen Russ spielt, einen bunten Irokesenschnitt und Punker-Kleidung trug. Mit dabei war auch Austin Butler (33), der die Hauptrolle des Ex-Baseballspielers Hank Thompson verkörpert.

In den vergangenen Jahren machte Matt auch mit seinem Dating-Leben auf sich aufmerksam. Nachdem er von 2014 bis 2019 eine Beziehung mit der Schauspielerin Lily James (35) geführt hatte, wurde er immer wieder mit verschiedenen Damen in Verbindung gebracht. Anfang des Jahres sorgten Schnappschüsse, die dem Mirror zur Verfügung stehen, für neue Spekulationen. Auf den Paparazzi-Fotos knutscht der 42-Jährige mit der Medizinstudentin Jessica Felix. Bislang hat Matt die Romanze noch nicht öffentlich bestätigt.

Getty Images Matt Smith, Schauspieler

Getty Images Matt Smith und Lily James in New York 2017

