Keine Verlobung? Lily James ohne Ring am Finger unterwegs

Was ist an den Gerüchten dran? Lily James (34) und ihr Partner Michael Shuman (38) hatten sich im vergangenen Februar nach zwei Jahren Beziehung getrennt. Doch anscheinend können die beiden nicht ohneeinander: Im Sommer kamen die Schauspielerin und der Musiker wieder zusammen und schweben seitdem auf Wolke sieben. Seitdem die Britin mit einem auffälligen Ring am Finger gesehen wurde, halten sich die Verlobungsgerüchte hartnäckig – doch nun wurde Lily ohne das funkelnde Schmuckstück gesehen!

Daily Mail liegen jetzt Bilder vor, die die 33-Jährige bei einer Veranstaltung in London zeigen. In einem Rock aus Satin, den sie mit einem grauen Rollkragenpullover und einem karierten Mantel kombiniert, lichten die Paparazzi Lily ab. Der Fokus liegt allerdings auf ihrer linken Hand – denn von dem großen Ring an ihrem Finger fehlt jede Spur. Ist an den Verlobungsgerüchten etwa doch nichts dran?

Ein Insider erklärte bereits gegenüber dem Medium, dass es für Hochzeitspläne vermutlich ein wenig zu früh wäre. "Das könnte zu früh sein. Nichtsdestotrotz sind sie sehr ineinander vernarrt und sehr, sehr glücklich!", so die Quelle.

Getty Images Michael Shuman und Lily James bei den Oscars 2022

Getty Images Lily James, Schauspielerin

Getty Images Lily James im März 2023

