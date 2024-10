Was ein Look: Matt Smith überrascht als Punk am Film-Set

Matt Smith (41) ist kaum wiederzuerkennen! Für die Dreharbeiten seines neuen Films "Caught Stealing" mit Austin Butler (33) hat er sich in einen Punk verwandelt. Die beiden wurden am Donnerstag am Set in New York dabei fotografiert, wie sie eine Szene in einem verbeulten, schwarzen Auto drehten. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, sieht man Matt mit einer wilden orange-gelben Irokesenfrisur in zerrissenen Flanell-Jeans und einem schwarzen T-Shirt. Dazu trug er einen grauen Mantel und schwarze Stiefel. Der Doctor Who-Star hielt eine Waffe in der Hand und sah mit seiner Kopfverletzung ziemlich mitgenommen aus.

Der Film handelt von dem ehemaligen Baseballspieler Hank Thompson, der von Austin gespielt wird. Hank gerät in den 90er Jahren in die kriminelle Unterwelt von New York City und muss sich dort zurechtfinden. Obwohl Matt bereits im August zur Besetzung gestoßen ist, ist noch unklar, welche Rolle er im Film verkörpern wird. Zur Star-Besetzung gehören außerdem noch Zoë Kravitz (35), Liev Schreiber (57) und Bad Bunny (30).

Matt beendete gerade die Pressetour der zweiten Staffel von House of the Dragon, wo er den Drachenprinzen Daemon Targaryen verkörpert. Doch nicht nur in der Serie scheint der Schauspieler auf Blondinen zu stehen! Obwohl er sein Dating-Leben ziemlich privat hält, wurde der The Crown-Darsteller im vergangenen Jahr mit seinen Schauspielkolleginnen Emma Laird (26) und Lili Gattyán entdeckt. Neuesten Gerüchten zufolge soll er gerade etwas mit seinem "House of the Dragon"-Co-Star Olivia Cooke (30) am Laufen haben...

