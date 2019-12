Ist The Crown-Star Matt Smith (37) etwa neu verliebt? Eigentlich ist der Schauspieler seit mehreren Jahren an Downtown Abbey-Darstellerin Lily James (30) vergeben. Seit mehreren Wochen brodelt allerdings die Gerüchteküche um eine mögliche Trennung der beiden. Nachdem Fans sie vergeblich auf Bildern einer Familienfeier gesucht hatten, teilte sie einen kryptischen Post im Netz, der auf Liebeskummer hindeuten ließ. Ist die Beziehung etwa gescheitert und Matt bereits mit einer anderen Frau glücklich?

Wie The Sun jetzt berichtet hat, soll Matt in den vergangenen Wochen immer wieder verdächtig vertraut mit seiner Serien-Kollegin Claire Foy (35) gesichtet worden sein. Nicht nur in ihren Rollen von Prinz Philip (98) und Queen Elizabeth (93) harmonieren die beiden offenbar prächtig – auch privat scheinen sie ihre Zweisamkeit zu genießen. Während Paparazzi-Fotos die vermeintlichen Turteltauben immer wieder bei gemeinsamen Unternehmungen und romantischen Abendessen zeigen, wurden Lily und Matt seit August nicht mehr öffentlich zusammen gesehen. Auf Anfrage des Magazins habe sich der Manager der 30-Jährigen nicht zu ihrem Beziehungsstatus äußern wollen.

Auch Claire hatte vor nicht allzu langer Zeit eine harte Trennung hinter sich gebracht. Nach insgesamt vier Jahren Ehe gab sie 2018 das Liebes-Aus mit Stephen Campbell Moore (42) bekannt. Nach der emotionalen Zeit erklärte die brünette Beauty damals gegenüber The Mirror, sich eine Verschnaufpause gönnen zu müssen. "Ich habe den ganzen Sommer über nichts gemacht und ich plane auch für eine ganze Weile länger, nichts zu tun", machte sie klar und wollte für einige Zeit nicht mehr vor der Kamera stehen.

Getty Images Schauspieler Matt Smith und Lily James

Getty Images Schauspieler Claire Foy und Matt Smith

Getty Images Schauspielerin Claire Foy

