Samantha und Serkan waren die letzten heiratswilligen Singles, die sich bei Hochzeit auf den ersten Blick das Jawort gaben. In einer spannenden Folge gingen die Steuerfachangestellte und der gelernte Einzelhandelskaufmann im Beisein ihrer Liebsten den Bund fürs Leben ein. Auch einige Wochen später bereuen die Frischvermählten diese Entscheidung keineswegs. Doch können sich die beiden Turteltauben vorstellen, noch einmal fernab der TV-Kameras zu heiraten?

Im Promiflash-Interview schwebte das Ehepaar auf Wolke sieben und Serkan verriet: "Wenn es weiter so gut klappt, können wir uns eine zweite Hochzeit sehr gut vorstellen." Selbst die Distanz zwischen ihren Wohnorten mache ihnen momentan noch nichts aus. Samantha hätte für den zweiten großen Tag in ihrem Leben jedoch eine Bitte an Serkan: Sie möchte diesmal einen richtigen Antrag bekommen. Im Gegenzug dazu versprach die Blondine: "Ich werde schneller 'Ja' sagen!"

In der vergangenen Episode schien es doch tatsächlich so, als würde es erstmals in der Sendung nicht zu einer Trauung kommen. Sam war sich bis zuletzt unsicher und ließ den 36-Jährigen vorm Traualtar auch einige Sekunden auf ihre Antwort warten. Im Promiflash-Interview bezeichnete er diesen Moment als die längsten Sekunden seines Lebens.

"Hochzeit auf den ersten Blick" immer sonntags, um 17:30 Uhr, in Sat.1

Christoph Assmann / Sat.1 Samantha und Serkan bei ihrer "Hochzeit auf den ersten Blick", 2019

Anzeige

Sat.1 / Christoph Assmann Das "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar Serkan und Samantha

Anzeige

Sat.1 / Christoph Assmann Serkan und Samantha während ihrer Trauung bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de