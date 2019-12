Lief am großen Tag von Samantha und Serkan alles wie am Schnürchen? In der vergangenen Folge von Hochzeit auf den ersten Blick sagten die zwei heiratswilligen Singles "Ja" zueinander und sind mittlerweile glückliche Eheleute. Mit Familie und Freunden feierten sie im Sommer die romantische Sause – es wurde gesungen, getanzt und gelacht. Mittlerweile ist einige Zeit ins Land gezogen. Im Interview mit Promiflash sprach das Duo nun darüber, was es im Nachhinein anders gemacht hätte.

"Es war im Großen und Ganzen so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Bis auf die längsten Sekunden meines Lebens, in der Samantha mich hat zappeln lassen", erinnerte sich Serkan mit einem Lachen gegenüber Promiflash. Allgemein war die Hochzeit für ihn aber ein Highlight. Samantha hingegen konnte schnell drei Punkte nennen, die sie gerne anders gemacht hätte: Sie hätte schneller "Ja" sagen sollen, ein Kleid ohne Mikrofon und Sender wäre schön gewesen und sie hätte am liebsten ihre eigene Friseurin einpacken sollen. "Sonst verlief der Abend mit meinem Mann wie ein Traum", fasste die 32-Jährige zusammen.

Pannen während der Hochzeit seien nicht passiert – außer, dass Sam zu lange gezögert hätte. Dafür erinnerte sich die Braut an den besten Augenblick des Tages: "Der schönste Moment für mich war der, als ich mich komplett habe fallen lassen und es den ersten Kuss gab – und zwar einen Kuss, der von uns kam und nicht, weil die Gäste die ganze Zeit mit den Gästen geklingelt haben", plauderte sie aus. Der Augenblick sei unbeschreiblich gewesen.

Sat.1 / Christoph Assmann Samantha und Serkan nach ihrer Trauung bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

