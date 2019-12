Fans der Erfolgsserie Downton Abbey haben allen Grund zur Freude! Im September ging der Wunsch vieler Serienjunkies endlich in Erfüllung: Der Film zu dem britischen Erfolgsformat rund um das Adelshaus Grantham flimmerte hierzulande über die Kinoleinwände. 2015 war die letzte Folge der Show auf den Fernsehbildschirmen zu sehen gewesen. Jetzt wurde offiziell bestätigt: Es wird eine Fortsetzung des historischen Dramas geben!

Gegenüber The Hollywood Reporter bestätigte der Filmproduzent Gareth Neame, dass ein Sequel zur "Downton Abbey"-Verfilmung herauskommen soll. Schon bevor der erste Film ausgestrahlt wurde, hatte es Gespräche über eine Weiterführung der Geschichte gegeben. "Wir haben vage darüber nachgedacht, bevor der Film veröffentlicht wurde", so Gareth. Die Filmemacher hätten jedoch erst die Reaktionen der Zuschauer abwarten wollen. Dass durch den Kinofilm am ersten Wochenende rund 56 Millionen Euro eingespielt wurden, dürfte sie sicher überzeugt haben. Laut Produzent Gareth werde aktuell an der Story sowie an der Besetzung der Filmfortsetzung gearbeitet.

Die Schauspielerin Phyllis Logan, die in der Serie die Figur der Mrs. Hughes verkörpert, räumte dem "Downtown Abbey"-Streifen von Anfang an gute Chancen auf eine Weiterführung ein. "Möge es so weitergehen, dann könnten wir sogar einen weiteren Film hervorbringen", erklärte sie damals im Interview mit Promiflash. Mit dieser Aussage sollte sie offenbar recht behalten.

